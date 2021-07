Geplanter Eingriff : Papst Franziskus I. für Darmoperation in ein Römer Spital eingeliefert

Papst Franziskus I. (84) hat sich am Freitag in das Römer Gemelli-Spital einliefern lassen. Dort soll er sich einer Darmoperation unterziehen.

Am Vormittag hatte der Pontifex eine bevorstehende Reise nach Ungarn und in die Slowakei angekündigt.

Wie der Vatikan mitteilte ist Papst Franziskus am Freitagnachmittag um 14.30 in das Römer Spital Gemelli eingeliefert worden. Dort soll er sich einer Operation am Darm unterziehen: Offenbar leidet der 84-jährige Argentinier unter einer symptomatischen Divertikulitis (Ausstülpungen des Dickdarms), die eine Stenose nach sich zog. Dies ist eine Verengung der Darmwand, die bis zum Darmverschluss führen kann. Dies berichtet der «Corriere della sera». Offenbar war die Operation schon lange geplant.

Schon am Morgen war in der Klinik erhöhte Aktivität beobachtet worden: Offenbar bereitete man sich dort auf die Ankunft des Pontifex vor. Dieser selbst hatte laut dem Bericht am Morgen noch das traditionelle Angelus-Gebet gesprochen. Dabei kündigte er auch eine Reise nach Ungarn und in die Slowakei an, die er im September antreten will.