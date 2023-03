Papst John Paul II hat vor Amtsantritt Kindesmissbrauch vertuscht

­­­Der verstorbene Papst Johannes Paul II. soll bereits als Kardinal in Polen von pädophilen Priestern innerhalb der Kirche gewusst haben, wie der Privatsender «TVN» am Sonntag berichtete.

