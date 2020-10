«Die Zärtlichkeit einer Mutter ist ein Symbol für die Zärtlichkeit Gottes», so Papst Franziskus am Mittwoch.

Am Mittwoch hielt Papst Franziskus im Vatikan eine Audienz ab. Nebst der Befürwortung gleichgeschlechtlicher Paare hielt der 83-jährige Geistliche eine Lobrede auf die Liebe und «Zärtlichkeit». Inspiriert wurde diese von einer stillenden Mutter. Die Schweizerin Valentina Frey war im Publikum und als ihre Tochter zu weinen begann, begann sie die neun Monate alte Charlotte Katharina zu stillen.

In seiner improvisierten Rede, die zwar nicht mal eine Minute dauerte, lobte er die stillende Mutter, es sei ein Zeichen von «Zärtlichkeit» und «Schönheit», wie «Blick» schreibt. «Etwas erregte meine Aufmerksamkeit, als die Lektoren die Bibelstellen lasen. Dort drüben weinte das Baby», so der Argentinier. «Ich musste daran denken, wie Gott mit uns so ist. Wie oft er versucht, uns zu trösten und zu stillen.» Das Bild des weinenden Babys, das von seiner Mutter getröstet wird, sei sehr schön.