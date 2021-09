Rund 15’000 Gelati : Papst spendiert Glace für Gefängnisinsassen

Gemäss eines Berichts der päpstlichen Hilfswerke wurde das Eis während einer Hitzewelle an zwei italienische Gefängnisse verteilt.

Gefangene in den riesigen Haftanstalten Regina Coeli und Rebibia in Rom kamen in den Genuss der Gelati des Papstes Franziskus.

Papst Franziskus hat während einer Hitzewelle im Sommer 15.000 Portionen Eis für Insassen zweier italienischer Gefängnisse spendiert. Das teilten die päpstlichen Hilfswerke unter Leitung des polnischen Kardinals Konrad Krajewski am Mittwoch mit. Demnach kamen die Gefangenen in den riesigen Haftanstalten Regina Coeli und Rebibia in Rom in den Genuss der Gelati.