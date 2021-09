In neuem Glanz - Parade für denkmalgeschütztes Dampfschiff «Stadt Luzern»

Zu Ehren des generalrevidierten Dampfschiffs «Stadt Luzern» findet am Samstag eine Willkommensparade auf dem Vierwaldstättersee statt.

Anschliessend fährt das Schiff noch bis am 17. Oktober im Kursverkehr.

Am Samstag findet eine Willkommensparade statt.

Von Ende September 2018 bis Frühling 2021 wurde das Dampfschiff «Stadt Luzern» in der hauseignen Werft der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee SGV generalrevidiert. So waren etwa die Original-Dampfkessel an ihrem Lebensende angelangt und mussten ausgewechselt werden. Auch sämtliche Innenräume wurden mit neuem Mobiliar wie Teppichen, Stühlen und Tischen ausgestattet. Diese Revision kostete viel Geld, nämlich satte 13,3 Millionen Franken.