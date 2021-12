Lieferengpass droht – Paraffinmangel lässt Kerzenpreise in die Höhe schiessen

1 / 9 Zur Herstellung von Kerzen wird unter anderem Paraffin benötigt. Doch dies ist zur Zeit knapp auf dem Weltmarkt und vor allem sehr teuer. Kerzenmeyer Gmbh Dies bekommen auch die Zentralschweizer Kerzenproduzenten zu spüren. 20min/Celia Nogler «Momentan ist die Beschaffung von Paraffin eine Katastrophe und es herrscht überall Chaos. Seit Februar sind nämlich die Preise für Paraffin um etwa 92 Prozent angestiegen», sagt Daniel Kretz, Inhaber der Fischer Kerzen AG in Root LU. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkung der Mobilität wird zur Zeit weniger Erdöl raffiniert. Deshalb ist auch das Paraffin knapp geworden.

Paraffin ist ein essenzieller Bestandteil für das Herstellen von Kerzen. Deshalb spüren auch die Zentralschweizer Kerzenhersteller die knappe Verfügbarkeit und Teuerung des Paraffins auf dem Weltmarkt.

Auch die Kundschaft muss deshalb tiefer ins Portemonnaie greifen.

Viele Kerzenhersteller setzen bei ihrer Produktion auf Paraffin. Der Rohstoff wird als Nebenprodukt beim Raffinieren von Erdöl gewonnen. Da die Corona-Pandemie die Mobilität der Leute eingeschränkt hat, haben auch die Raffinerien ihre Arbeit stark reduziert. Das wenige Paraffin ist deshalb auf dem Weltmarkt heiss umkämpft, was die Preise in die Höhe schiessen lässt, wie «Fm1today» berichtet. Beim grössten Schweizer Kerzenhersteller Balthasar ging die Produktionsmenge dieses Jahr wegen des Mangels um zehn Prozent zurück.

Prekäre Marktlage

«Momentan ist die Beschaffung von Paraffin eine Katastrophe und es herrscht überall Chaos. Seit Februar sind nämlich die Preise für Paraffin um etwa 92 Prozent angestiegen», sagt Daniel Kretz, Inhaber der Fischer Kerzen AG in Root LU. Normalerweise beziehen viele Kerzenhersteller ihr Paraffin aus Asien. Doch weichen diese nun laut Kretz nach Europa aus und verknappen hier das Angebot. «Wir selbst kaufen seit Jahren qualitativ hochstehendes Paraffin in Hamburg», so der Inhaber. Verarbeitete seine Firma bisher bis etwa 600 Tonnen Paraffin pro Jahr, so sind es 2021 nur noch etwa 450 Tonnen. «Diese Drosselung hat aber auch damit zu tun, dass die Gastrobranche wegen den Corona-bedingten Schliessungen weniger Kerzen benötigte.»

Neben der Gastronomie beliefert die Firma auch Floristen. Zwar könne man die Stammkunden und -kundinnen noch beliefern, jedoch mussten neue Kunden und Kundinnen laut Kretz abgewiesen werden. «Unsere bestehenden Kunden mussten zudem für unsere Kerzen bereits mehr bezahlen.» Für 2022 werden die Kerzenpreise laut dem Inhaber aber nochmals deutlich anziehen: «Wenn jetzt eine Kerze noch etwa für fünf Franken erhältlich ist, gehe ich davon aus, dass sie dann 6.50 bis 7 Franken kosten wird. Dies entspricht einem Preisaufschlag von 30 bis 40 Prozent.»

Auch kleine Kerzenhersteller leiden

Ein ähnliches Bild zeichnet Andreas Braun, Mitglied der Geschäftsleitung der Schnyder Kerzen AG in Einsiedeln SZ: «Wir sind zwar ein kleiner Betrieb, aber auch an uns geht die schwierige Situation nicht spurlos vorbei. So zahlten wir für gutes Paraffin bis zu 40 Prozent mehr als zuvor», so Braun. Trotz misslicher Lage können sie dennoch die Nachfrage decken. «Die Produktion mussten wir glücklicherweise nicht drosseln und konnten wie bisher weiterfahren», so der Hersteller.

« Die Marktsituation ist sehr prekär . Unsere Lieferanten konnten uns daher bis zu 30 Prozent weniger Paraffin liefern . Im Augenblick kommen wir gerade noch so durch, weil wir vor allem die Gastronomie beliefern, die ebenfalls keine leichte Zeit hat», sagt Beat Meyer, Geschäftsführer der Kerzenmeyer Gmbh in Horw LU . Zwar hat sein Betrieb angefangen, Kerzen aus Pflanzenöl herzustellen, doch sei die Umstellung der ganzen Produktionskette zeitintensiv und die Rohstoffe teurer. «Deshalb bleibt das Paraffin für die Kerzenherstellung weiterhin essenziell», so Meyer.

Schliesslich hätten es die kleinen Kerzenproduzenten leichter, ihre Chargen von Paraffin zu beziehen, weil sie schlicht kleinere Mengen bestellen. «Falls sich aber die Lage weiter zuspitzt, könnte es aber auch für die kleinen Kerzenhersteller eng werden», so Meyer weiter.