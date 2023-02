Ski-WM: «Parallel-Rennen haben nichts mit dem Ski-Sport zu tun»

Mit grossen Medaillenambitionen gestartet, gibts für die Schweizer Mannschaft beim Teamevent an der Ski-WM kein Edelmetall . Die Enttäuschung hielt sich allerdings bei den Athleten in Grenzen. Wendy Holdener meinte: «Es ist natürlich schade, aber ich nehme jetzt das Beste aus den Läufen mit.» Auch WM-Debütant Livio Simonet wollte den Blick bereits wieder nach vorne richten. Er meinte: «Die Enttäuschung ist schon da, aber wir müssen das jetzt verdauen.» Viel Zeit haben sie nicht. Noch am Abend findet die Qualifikation für die Einzel-Parallel-Rennen statt.

Österreicherin im Glück

Doch zumindest in diesem Jahr finden noch weitere Rennen statt. Bereits am Dienstagabend wird in der Qualifikation um einen der 16 Plätze bei den Einzelrennen vom Mittwoch (ab 12.15 Uhr live bei uns) gekämpft. Möglicherweise stehen dann im Final vier Schweizer respektive Schweizerinnen am Start. So viele wollen sich für die Medaillenentscheidung qualifizieren.