Schussattacke in Riehen: Stawa prüft Verbindung zu früherer Tat

Darum gehts

In Riehen wurde am vergangenen Donnerstag ein Mann von mehreren Schüssen getroffen und verletzt. Die Täter fuhren zu dritt in einem Auto mit französischem Nummernschild und feuerten mehrfach mit einer Schusswaffe auf den Mann. Nach Kriminalkommissär der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt René Gsell, wird geprüft, ob ein «allfälliger Zusammenhang» mit einer versuchten Tötung von 2016 besteht.

Mitte Juli 2016 besuchte ein damals 34-jähriger Mann das Restaurant Brauerzunft in der Rheingasse im Kleinbasel. Dort kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 36-jährigen Wirt. Anschliessend eröffnete der Mann um 2.30 Uhr morgens das Feuer und schoss fünfmal auf den Wirt, der dabei am Bein verletzt wurde. Der Täter verliess darauf das Lokal und flüchtete in einem BMW.

Handelte es sich um krumme Geschäfte?

Noch am selben Tag der Tat stellte eine Patrouille der Grenzwache das gesuchte Fahrzeug fest, welches die Grenze von Frankreich in die Schweiz überquerte. In der Folge stoppte sie das Auto und konnte den mittlerweile verurteilten Täter, zuhanden der Kriminalpolizei festnehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass sich das Opfer und der Täter offensichtlich kennen und bereits am Tag vor der Tat miteinander in Streit geraten waren.

Während der Gerichtsverhandlung wurde klar: Es ging um Geld. Der Täter habe am Tag vor der Tat vom Wirt 300 Franken eintreiben wollen, sei von diesem jedoch abgewimmelt worden. Ob es sich um Geld aus illegalen Geschäften handelte, ist unklar. Die Brauerzunft war damals bereits Schauplatz mehrerer Razzien. In der darauffolgenden Nacht kam es zur obengenannten versuchten Tötung in der Beiz. Obwohl der mehrfach vorbestrafte 35-Jährige auf Notwehr plädierte, wurde er schliesslich zu sechs Jahren Gefängnisstrafe und einem Schadensersatz von 12’000 Franken verurteilt.

Täter wieder auf freiem Fuss

Mittlerweile befindet sich der nun 41-jährige Täter auf freiem Fuss. Die Tat vom Juli 2016 zeigt auffällige Parallelen mit der Schiesserei in Riehen auf. Vor allem der Tathergang und das Fluchtverhalten der jeweiligen Täter. Ob die beidem Vorfälle jedoch zusammenhängen, ist laut der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt noch unklar.