Paralympischer Schwimm-Star Alice Ta ist nach Fuss-Amputation glücklich

Alice Tai gehört zu den besten paralympischen Schwimmerinnen der Welt. Ihr Palmares lässt sich entsprechend sehen: Bei ihrem Paralympics-Debüt in Rio 2016 gewann sie eine Gold- und eine Bronzemedaille. Zudem räumte Tai 2019 bei den IPC World Para-Swimming Championships in London gleich in sieben Disziplinen Gold ab. Trotz des grossen Erfolgs war die Engländerin konstantem Leiden ausgesetzt.