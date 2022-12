Steward Rhodes : Paranoia pur – Sohn des Gründers der rechtsextremen «Oath Keepers» erzählt

Steward Rhodes gründete die staatsfeindliche, rechtsextreme Miliz Oath Keepers. Er wurde im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol verurteilt. Seine Familie ist erleichtert.

Darum gehts Steward Rhodes ist der Gründer der staatsfeindlichen, rechtsextremen Miliz Oath Keepers.

Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol wurde er jetzt verurteilt.

Rhodes ältester Sohn Dakota erzählt vom Leben in absoluter Paranoia.

Die Familie litt unter den manischen Ausbrüchen des Vaters, der sich für den sozialen Umsturz rüstete und immer mehr aus der Realität fiel.

Ein Bundesgericht in Washington hat Stewart Rhodes, den Gründer der rechtsextremen Gruppe Oath Keepers, für seine Rolle rund um den Sturm aufs Kapitol der aufrührerischen Verschwörung für schuldig befunden.

Beobachter sprechen von Schuldsprüchen mit Signalwirkung: Auf Basis eines selten angewandten Gesetzes drohen dem Kopf der Milizgruppierung und einem Gefolgsmann für ihre Rolle rund um den Sturm aufs Kapitol lange Haftstrafen.

Ein «emotionaler Terrorist»

Eine grosse Wirkung hat der Schuldspruch auch für die Familie von Steward Rhodes: Sie ist erleichtert. Der Mann, der sie jahrelang tyrannisierte, ist weggesperrt und sie endlich befreit.

Ehefrau Tasha, der älteste Sohn Dakota und die fünf anderen Geschwister hatten jahrelang unter dessen manischen Ausbrüchen gelitten. «Ich lebte unter der Fuchtel eines emotionalen Terroristen», sagt Dakota der «BBC». Der 25-Jährige berichtet anschaulich, was das heisst.

Keine offizielle Schule, keine Geburtsurkunde

Seine Eltern hatten in den 90ern geheiratet und er sei zunächst recht normal aufgewachsen. Als sein Vater an der Yale-Universität Jura studierte, sei er in einer multikulturellen Umgebung aufgewachsen – so ganz anders, als es das Leben mit der staatsfeindlichen, rechtsextremen Miliz war, die sein Vater aufbauen sollte.

Nach seinem Abschluss zogen die Rhodes im amerikanischen Westen umher. Rhodes arbeitete als Anwalt und gleichzeitig verfestigte sich seine Paranoia. Während die Familie zwischen Arizona, Nevada und Montana hin und her pendelte, bekam das Paar fünf weitere Kinder.

Keines von ihnen besuchte eine offizielle Schule. Einige hatten nicht einmal eine Geburtsurkunde. Rhodes Misstrauen dem Staat gegenüber wuchs sich zunehmend in eine handfeste Paranoia aus.

Oath Keepers sollten «beheben, was mit ihm nicht in Ordnung ist»

Im April 2009 gründete er in Nevada schliesslich die Oath Keepers. Sein Ziel war es, Militärveteranen und Polizisten zu rekrutieren, die gegen «die staatliche Tyrannei» kämpfen würden – so wie sie es dann auch am 6. Januar 2021 beim Kapitolsturm taten, um illegalerweise den Abgang von Donald Trump zu verhindern.

Das Manifest «Deklaration der Befehle, die wir nicht befolgen werden» entstand offenbar, als Rhodes eine seiner nächtlichen manischen Attacken hatte, begleitet von dröhnender Heavy-Metal-Musik. Darin werden die Einschränkung der individuellen Freiheit angeprangert, der Waffenbesitz verteidigt, vor Blockaden amerikanischer Städte, Internierungslagern und den «absurd totalitären Machtansprüchen» des US-Präsidenten gewarnt. Das Gründungsdokument wurde ein Hit in der Welt amerikanischer Milizgruppen.

«Er sagte immer wieder, dass er seinen Weg im Leben noch nicht gefunden habe, und dass das der Grund sei, warum er die Beherrschung verliert und gewalttätig ist», so Ehefrau Tasha. Sie hoffte, die Oath Keepers würden ihrem Mann helfen, «zu beheben, was mit ihm nicht in Ordnung ist». Das Gegenteil war der Fall.

Ein-Welt-Regierung und Apokalypse

Rhodes impfte seinen Kindern seine Weltsicht ein, mit der «Vision einer schattenhaften, bösartigen kommunistischen Verschwörung, die eine neue Weltordnung anstrebt mit dem Ziel, die totale Macht zu ergreifen und eine Ein-Welt-Regierung zu errichten, die absichtlich Chaos sät», so Sohn Dakota.

Verschwörungsgeschichten wie Pizza-Gate waren zu unumstösslichen Tatsachen und die Oath Keepers zum Lebensmittelpunkt nicht nur für Rhodes, sondern für die ganze Familie geworden. Rhodes begann, durch das Land zu reisen, um für Unterstützung zu werben. Er erschien auf konservativen YouTube-Kanälen, in der Radiosendung von Verschwörungstheoretiker und Schul-Amoklauf-Leugner Alex Jones oder bei Fox-TV. Fast 40’000 Mitglieder hatte die Miliz.

«Datum, Uhrzeit, Wochentag hatten kaum Einfluss auf uns»

Während Tasha Mitglieder der Milizgruppe bewirtschaftete, kümmerte sich Dakota um die Bürokratie und fuhr seinen Vater an Treffen und Veranstaltungen. «Wir waren so isoliert und abgeschottet, dass Datum und Zeit, der Wochentag oder das Jahr nur wenig Einfluss auf unser Leben hatten», so Dakota.

Sein Vater habe die Familie «zum Mittelpunkt des Personenkults gemacht, den er für sich selbst aufbauen wollte», so Dakota. In dieser Realität habe sich Rhodes als «der grosse Retter der amerikanischen Geschichte» gesehen.

Emotionaler Missbrauch und ein Hundekadaver

Das Leben von Dakota und seinen Geschwistern war dominiert von Aktivitäten, die der populären Miliz des Vaters dienen sollten: ein Sammelsurium an Survival-Taktiken, Schiessübungen, Kampfsporttraining und Geschichtsunterricht, der auf die amerikanische Revolution fokussierte.

Der Vater würgte seine Kinder und verprügelte seine Frau. Dazu kamen emotionaler Missbrauch und Sadismus. Als Dakotas geliebter Hund Yeti starb, brachte Rhodes den Kadaver nicht weg, sondern liess ihn tagelang liegen, scherzte über den Todesgeruch und die emotionale Bindung des Sohnes zu dem Tier.

Von Regierungsgegnern zu Beschützern der Trump-Bewegung

Wo auch immer sie hinzogen, wurden Fluchttunnel auf den Grundstücken gegraben und Vorbereitungen für den Tag getroffen, wenn der unvermeidliche Angriff der Regierung auf das Familienanwesen erfolgen würde.

Die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump 2015 veränderte alles. Rhodes und seine Oath Keepers wandelten sich von entschiedenen Regierungsgegnern zu imaginären Beschützern der Trump-Bewegung. Ein Widerspruch für seinen Sohn Dakota, dem zunehmend bewusst wurde, dass die Vorhersagen seines Vaters über den bevorstehenden sozialen Zusammenbruch nicht eintraten.

Fast 40’000 Oath Keepers

«Das bedeutete, dass ich möglicherweise noch etwas von meiner eigenen Zukunft retten konnte», sagt er. Mit der Mutter beschloss er, dass sie dieses Leben verlassen mussten. Zwei Jahre lang planten sie die Abnabelung und sparten für die Flucht. An einem kalten Februartag 2018 fuhren sie los. Rhodes, wie immer mit seiner Gruppierung beschäftigt, begriff nicht, dass sie nicht mehr wiederkommen würden.

Nach der Wahl 2020 und dem Sieg Joe Bidens über Trump legten die Oath Keepers Waffenvorräte an und verschärften die Rhetorik. Sie umfassten mittlerweile fast 40’000 Mitglieder und sahen sich als letzte Verteidigungslinie zum Schutz der Trump-Bewegung, die quasi als private Trump-Armee fungierten.

Verurteilung entbehrt nicht einer gewissen Ironie

Als Dakota am 6. Januar 2021 die Nachrichten einschaltete, sah er, wie die Milizen seines Vaters sich in Formation den Weg ins Kapitol bahnten. «Ich wusste, dass er alles daran setzen würde, dass Trump an der Macht bleibt», sagt er. Tatsächlich stimmte Rhodes seine Oath Keepers auf einen «blutigen» Bürgerkrieg beim Amtsantritt von Biden ein und äusserte Bedauern, dass man keine Gewehre zum Kapitol gebracht habe.

Vor Gericht sagte der Gründer der Oath Keepers, dass er nur darauf gewartet habe, dass Trump öffentlich das Aufstandsgesetz ausrufen würde. Das 200 Jahre alte Gesetz erlaubt dem US-Präsidenten, Militär und Nationalgarde zur Aufrechterhaltung der Ordnung aufzubieten.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Rhodes glaubte jahrzehntelang an eine Polit- und Weltverschwörung – jetzt wurde er im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol, selbst wegen aufrührerischer Verschwörung verurteilt – basierend auf einem Gesetz aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Rhodes will Berufung einlegen.

