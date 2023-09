Frankreich: Polizist zieht Waffe nach Angriff auf Polizeiauto

Dabei kam es zu Ausschreitungen: In Paris wurde ein Polizeiauto von Demonstranten mit Eisenstangen angegriffen.

In Frankreich sind mehrere Tausend Menschen gegen Polizeigewalt auf die Strasse gegangen.

In Frankreich sind am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen Polizeigewalt auf die Strasse gegangen. Landesweit gab es etwa 100 Protestveranstaltungen. Bei der Kundgebung in Paris wurde ein Polizeiauto von Demonstranten mit Eisenstangen angegriffen, wie der französische Nachrichtensender « BFTMV » unter Berufung auf die Polizei berichtete. Dabei sollen Beamte verletzt worden sein.