Paris: Dwayne «The Rock» Johnsons Wachsfigur hat zu helle Haut

Das Museum hat mittlerweile in einer Instagram-Story auf die vielen Reaktionen reagiert und Anpassungen angekündigt: «Unsere Künstler arbeiten bereits daran, die Wachsfigur von Dwayne Johnson zu verbessern.»

Im Musée Grévin, einem Wachsfigurenkabinett in Paris, können Besucherinnen und Besucher mit vielen prominenten Figuren posieren. Ein Neuzuwachs in der Sammlung sorgte nun für Kritik. Die Nachbildung von Schauspieler Dwayne Johnson (51) ist den Fans aufgrund der Hautfarbe zu weit weg vom Original.

«Ein Wechsel der Farbe ist dringend nötig»

Comedian James Andre Jefferson Jr. macht sich in einem ganzen Video lustig über die «The Rock»-Nachbildung. «Ihr habt ‹The Rock› so aussehen lassen, als wäre er David Beckham», kommentierte er. «Es sieht aus, als würde er bald Teil der königlichen Familie sein!»

Team von «The Rock» wird Kontakt aufnehmen

Dwayne Johnson, der unter anderem samoanische Wurzeln hat, hat auf den Clip reagiert und erklärte in einem eigenen Beitrag: «Fürs Protokoll: Mein Team wird sich mit unseren Freunden im Grévin-Museum in Paris, Frankreich, in Verbindung setzen, damit wir meine Wachsfigur hier mit einigen wichtigen Details und Verbesserungen ‹aktualisieren› können – angefangen bei meiner Hautfarbe.»