Sanna Marin trägt Mode von Victoria Beckham

Die frühere finnische Ministerpräsidentin stattete Paris zur Zeit der Paris-Fashion-Week einen Besuch ab. Dort zeigte sich Sanna Marin (37) bei einem Besuch von Victoria Beckham stilsicher. Sie postete Bilder von sich in einem Outfit des Ex-Spice-Girl aus dem Backstage-Bereich. Marin hat auf Instagram über eine Million Follower.

In Kombination mit dem langen, schwarzen Kleid hält Marin eine schwarze, kleine Tasche in der Hand. Die Clutch mit Gold-Verzierung stammt ebenfalls aus der Kollektion von Beckham, wie die «Bild» schreibt.

Marin war bei ihrem Amtsantritt 2019 als Ministerpräsidentin erst 37 Jahre alt und damit eine der jüngsten Regierungschefinnen und -chefs weltweit. Sie führte bis April dieses Jahres eine Mitte-links-Koalition aus fünf Parteien. Nach ihrem Rückzug aus der Politik kündigte sie an, sie werde zum gemeinnützigen Tony Blair Institute for Global Change mit Sitz in London wechseln.