Paris Hilton und Carter Reum sind Eltern geworden

Paris Hilton (41) und ihr Ehemann Carter Reum (41) sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Das Kind der beiden kam per Leihmutter zur Welt, wie «People» berichtet. Gegenüber dem Magazin sagte Hilton: «Es war schon immer mein Traum, Mutter zu werden, und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben». Sie fügt an: «Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zusammen zu gründen und unsere Herzen explodieren vor Liebe für unseren kleinen Jungen.»