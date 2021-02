Mit Geschäftsmann Carter Reum : Paris Hilton gibt Verlobung bekannt — an ihrem 40. Geburtstag

Der US-Reality-Star Paris Hilton hat sich verlobt. Ihr Freund Carter Reum machte ihr an ihrem Geburtstag einen Antrag – und Hilton sagte Ja. Nach der Hochzeit sollen bald Kinder folgen.

US-Reality-Star Paris Hilton hat sich verlobt – und das grosse Glück an ihrem 40. Geburtstag publikumswirksam präsentiert. Sie veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram Fotos vom Heiratsantrag ihres Partners, Geschäftsmann Carter Reum. Dazu schrieb sie, Reum sei an einem tropischen Strand vor ihr auf die Knie gefallen. «Wenn du deinen Seelenverwandten findest, dann weisst du es nicht nur. Du fühlst es», schrieb Hilton zum Post. «Mein Liebster und ich sind seit unserem ersten Date zusammen und jetzt hat er zu meinem Geburtstag einen speziellen Trip ins tropische Paradies organisiert.»