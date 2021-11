«Mein ‹für immer› beginnt jetzt» - Paris Hilton hat geheiratet

1 / 6 Paris Hilton (40) und Carter Reum (40) haben am Donnerstag in Los Angeles geheiratet. imago images/MediaPunch Laut US-Medien fand die Zeremonie unter Anwesenheit von zahlreichen prominenten Gästen statt. Am Freitag und Samstag sind weitere Hochzeitsfeierlichkeiten geplant. Instagram/parishilton Die Erbin der Hilton-Hotelkette, die in den frühen 2000er-Jahren als It-Girl der ersten Stunde berühmt wurde, ist seit Ende 2019 mit dem Autor und Unternehmer zusammen. Instagram/parishilton

Darum gehts Paris Hilton (40) hat am Donnerstag den Unternehmer Carter Reum (40) geheiratet.

In einer Zeremonie auf dem Anwesen ihres Grossvaters haben die beiden Ja gesagt, am Freitag und Samstag sollen die Feierlichkeiten weitergehen.

Paris und Carter sind seit Ende 2019 ein Paar und verlobten sich im Februar diesen Jahres.

Sie hat Ja gesagt: Paris Hilton (40) und Carter Reum (40) haben geheiratet. Dies bestätigt die Unternehmerin am frühen Freitagmorgen (Schweizer Zeit) mit einem Foto auf Instagram, das sie im Hochzeitskleid aus Spitze und mit einem Schleier vor dem Gesicht zeigt. «Mein ‹für immer› beginnt jetzt», schreibt Paris zum Bild. Dazu teilt sie unter anderem ein Ring-Emoji und den Hashtag #JustMarried.

Unter Berufung auf anonyme Insider-Quellen bestätigt das US-Magazin «People», dass sich das Paar am Donnerstag in einer intimen Zeremonie in Los Angeles das Jawort gegeben hat. Stattgefunden haben soll die Trauung auf dem grosszügigen Anwesen von Paris’ verstorbenem Grossvater, Barron Hilton. Als Gäste sollen unter anderem Paris’ enge Freundin Kim Kardashian (41), Schauspielerin Emma Roberts (30) und Sängerin Bebe Rexha (32) vor Ort gewesen sein.

Fürs TV gefilmt

Paris Hilton und Carter Reum verlobten sich im Februar diesen Jahres. Der Unternehmer und Autor hielt damals am Strand um die Hand von Paris an. Als Ode an die romantische Verlobung wird das Paar seine Hochzeitsfeierlichkeiten laut TMZ.com am Freitagabend an den Strand von Santa Monica verlegen, bevor es am Samstag mit einem schicken Event weitergeht.

Die Anlässe rund um ihre Hochzeit lassen Paris und Carter von einem Kamerateam begleiten. Denn passenderweise ist in den USA in dieser Woche «Paris in Love» – die neue Reality-Dokureihe der Hilton-Erbin – angelaufen. Die Hochzeit wird dort bald zu sehen sein.

