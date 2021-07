«Cooking With Paris» :

«Cooking With Paris» : Paris Hilton kriegt ihre eigene Kochshow auf Netflix

Darum gehts Paris Hilton war einer der allerersten grossen Reality-TV-Stars – nun kehrt sie erstmals nach zehn Jahren mit ihrer eigenen Serie zurück.

So wird Netflix am 4. August die Kochshow «Cooking With Paris» veröffentlichen.

Dass die Hotelerbin eigentlich gar nicht wirklich Kochen kann, soll die Show eben gerade amüsant machen.

In den Nullerjahren wurde Hotelerbin Paris Hilton durch trashige Reality-TV-Serien wie etwa «The Simple Life» oder «My New BFF» zur Berühmtheit. Nun kriegt die 40-Jährige erstmals nach zehn Jahren wieder ein eigenes Format. So berichtet «Variety», dass Netflix Anfang August eine Kochshow mit Paris veröffentlichen wird.

Ein kulinarisches Talent ist die US-Amerikanerin eigentlich nicht – doch genau das soll der Charme von «Cooking with Paris» sein. So ist Paris zwar keine Profiköchin, dafür aber eine erprobte Entertainerin mit reichlich Reality-TV-Erfahrung. Auf Instagram verkündet sie: «Ich bin so aufgeregt! Nächsten Monat kehre ich ins Fernsehen zurück und dieses Mal werde ich die Küche übernehmen!»

In den sechs je 30-minütigen Episoden der ersten Staffel wird Paris jeweils prominente Gäste zu sich in die Küche holen, sich an neuen Rezepten versuchen, ihre mangelnden Kochkünste aufbessern und ihre «erst kürzlich entdeckte häusliche Seite» erkunden. Das Publikum darf das Geschehen dabei vom Beschaffen der Zutaten bis hin zum gedeckten Tisch mitverfolgen. Und, typisch Paris, verspricht Netflix natürlich auch «glamouröse Küchen-Outfits».

Die Leute lieben die Idee

Die Idee kommt erstaunlich gut an: Unter Paris’ Verkündungs-Tweet findet man praktisch nur positive Kommentare. Die Leute scheinen es kaum abwarten zu können, was durchaus nachvollziehbar ist. Wir erinnern uns an die legendäre Szene aus «The Simple Life» zurück, in der Paris Speck zubereitet, indem sie ihn zwischen zwei Bügeleisen klemmt.

Dass der Streaming-Gigant überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, eine Kulinarik-Show mit dem It-Girl zu produzieren, ist wohl auf ein Youtube-Video von Paris zurückzuführen. So postete sie vergangenes Jahr unter dem Titel «Cooking With Paris» einen viertelstündigen Clip, in dem sie ihre «berühmte Lasagne» zubereitet.

Das Video wurde über fünf Millionen mal angeschaut und auch die Kommentare dazu zeigen: Die Leute lieben es, der Hotelerbin beim Kochen zuzuschauen – eben gerade weil sie wenig Ahnung davon hat. So bereitet sie die Mahlzeit etwa mit langen offenen Haaren zu, trägt dabei fingerlose Handschuhe und findet beim Reiben des Käses: «Das ist brutal.»