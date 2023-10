Paris Hilton und Co.: So kreativ sind Promis bei ihren Haustiernamen

Heidi Klum hingegen hat anscheinend einen Gefallen an altdeutschen Namen gefunden.

Heidi Klum setzt auf deutsche Namen

Von Prada bis Dollar

Paris Hilton (42) ist eine Hundeliebhaberin und hat fast immer einen ihrer vielen Vierbeiner dabei. Zum internationalen Hundetag am 26. August zeigte sie viele Bilder mit ihren Lieblingen und offenbarte, dass sie «alle meine Babys» so sehr liebe. Vermutlich mag sie es auch, sich Namen für die Tiere auszudenken. Ihre Idee ist dabei offensichtlich, alle Dinge unterzubekommen, die sie mag. So wählte sie zum Beispiel schon Dollar, Diamond Baby, Peter Pan, Tinkerbell, Marilyn Monroe und Prada.