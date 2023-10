Paris Hilton verteidigt Kopfgrösse ihres Sohnes: «Er hat ein grosses Hirn»

1 / 6 Paris Hilton ist Ende Januar – mutmasslich durch eine Leihmutterschaft – Mami geworden. Instagram/parishilton Mit mehreren Bildern zeigt sie ihr Mutterglück. Instagram/parishilton Doch der grosse Kopf von Phoenix sorgt im Netz für Spekulationen und Spott. Instagram/parishilton

Darum gehts Paris Hilton zeigt sich stolz mit ihrem Sohn nach dessen erster Reise nach New York.

Unter dem Beitrag sind viele spöttische und besorgte Kommentare zu lesen – wegen des grossen Kopfes des Buben.

Nun wehrt sich die 42-Jährige und stellt klar: «Natürlich war er schon beim Arzt, er hat nur ein grosses Gehirn.»

Auf Instagram postet Paris Hilton am Wochenende Bilder mit Söhnchen Phoenix. Der Anlass dafür: Der Kleine ist das erste Mal nach New York gereist. Während viele Userinnen und User in der Kommentarspalte über das herzige Mutter-Sohn-Duo schwärmten, reihten sich auch einige fiese Kommentare über die Kopfgrösse und -form des Buben ein. So wurden Zeilen wie «Der Kleine besteht ja grösstenteils aus Kopf. Was ist da falsch gelaufen?» verfasst oder: «Wurde der Junge fallen gelassen?» Eine Tiktok-Userin zeigte sich zudem in einem Clip wütend über die negativen Kommentare und wies die Verfasserinnen und Verfasser zurecht, die unter anderem Hilton dazu rieten, mit ihrem Sohn einen Arzt aufzusuchen. Darauf reagierte die Hotelerbin nun.

«Es gibt einige kranke Menschen auf dieser Welt. Mein Engel ist vollkommen gesund. Und ja, natürlich war er schon beim Arzt, er hat nur ein grosses Gehirn», stellt das Löwenmami klar. In ihrer Instagram-Story holt sie weiter aus: «Wenn man im Rampenlicht lebt, sind Kommentare unvermeidlich, aber mein Kind – oder das eines anderen – anzugreifen, ist nicht akzeptabel.» Die 42-Jährige ergänzt: «Das tut mir mehr im Herzen weh, als Worte beschreiben können. Ich habe hart daran gearbeitet, ein Umfeld zu schaffen, das von Liebe, Respekt und Akzeptanz geprägt ist, und ich erwarte im Gegenzug dasselbe.»

Hilton postete auch das Gespräch zweier australischer Moderatoren, welche die unfreundlichen Verfasserinnen und Verfasser der Kommentare als «erbärmlich» bezeichneten. «Solange ich denken kann, habe ich davon geträumt, Mutter zu werden», betonte Hilton. Jeder Tag mit ihrem Sohn erinnere sie daran, «was wirklich wichtig ist».

Phoenix ist für Paris Hilton das «wirklich Wichtigste»

Wie gross Paris’ Mami-Wunsch wirklich war, wurde nach der Hochzeit mit Carter 2021 nochmals klar. So verriet sie in einem Interview, dass sie so schnell wie möglich eine Familie gründen möchte und dies für sie oberste Priorität habe. «Am liebsten zwei oder drei Kinder», so Hilton. Allerdings blieb ihr der Wunsch verwehrt. Erst durch eine Leihmutterschaft konnte sie sich zuletzt den Traum erfüllen. Am 25. Januar verkündete sie auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes.

Die Hotelerbin hatte in ihren Zwanzigern eine Abtreibung

Wie Paris in einem Interview mit dem Magazin «Glamour» erzählt, wäre sie in ihren Zwanzigern beinahe schon Mutter geworden. Damals liess sie das Kind allerdings abtreiben. «Ich war ein Kind und dafür noch nicht bereit», erklärt sie ihre Entscheidung. Darüber zu sprechen, fiel ihr seither schwer. «Das war etwas, worüber ich nicht sprechen wollte, weil es damals so schambehaftet war.»

Während Paris sich also jahrelang in Schweigen hüllte, verspürte sie nach der Aufhebung des Rechts auf Abtreibung in den USA im letzten Jahr plötzlich das Bedürfnis, sich zu dieser Angelegenheit zu äussern. «Ich finde das wichtig», sagt sie. «Es gibt einfach so viel Politik drumherum. Aber es ist der Körper einer Frau. Warum sollte es ein Gesetz geben, das darauf basiert?», so Hilton.

Weiter kritisiert das einstige It-Girl: «Es ist dein Körper, deine Wahl und ich glaube wirklich daran. Es ist für mich verblüffend, dass sie Gesetze darüber machen, was du mit deiner reproduktiven Gesundheit tust, denn wenn es bei den Jungs umgekehrt wäre, wäre es überhaupt nicht so.»