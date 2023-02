Paris Hilton zeigt erstes Baby-Foto ihres Sohnes Phoenix

1 / 7 Paris Hilton (42) und ihr Gatte Carter Reum (42) teilen auf Instagram das erste Bild ihres Babys mit der Welt. Instagram/parishilton Dazu schreibt die Hotelerbin: «Baby Phoenix, unsere ganze Welt». Instagram/parishilton Erst vor einem Monat überraschte Paris mit der Nachricht, dass sie dank einer Leihmutterschaft zum ersten Mal Mutter geworden sei. Am Donnerstag verriet sie den Namen des Jungen – Phoenix Barron Hilton Reum. Instagram/parishilton

Erst am Donnerstag verriet die Hotelerbin den Namen ihres Sprösslings in einem Podcast. So hört der Junge auf den Namen Phoenix Barron Hilton Reum.

In einem Interview mit «Glamour» verrät Hilton, dass sie in ihren Zwanzigern einst schwanger gewesen sei, das Kind aber abgetrieben habe.

Vor einem Monat überraschte Paris Hilton die Welt mit einer freudigen Nachricht. Sie und ihr Ehemann Carter Reum sind klammheimlich, dank einer Leihmutterschaft zum ersten Mal Eltern geworden. Am Donnerstag verkündete sie auch den Namen des Sprösslings in einem Podcast – Phoenix Barron Hilton Reum. Nun präsentieren die frischgebackenen Eltern ihren kleinen Jungen stolz den über 22 Millionen Fans der Hotelerbin auf Instagram.

Auf dem einen Bild sieht man die Neo-Mama, wie sie ihren Sohn ganz dicht an sich hält. Dabei schläft der Bub auf der Schulter seiner berühmten Mutter. Papa Carter hält unterdessen seine Ehefrau fest und drückt ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn. Dazu schreibt Paris: «Baby Phoenix, unsere ganze Welt». Auf einem weiteren geposteten Bild sieht man Paris alleine mit dem Knirps im Arm, wie sie ihm behutsam einen Kuss auf das Gesicht gibt.

Viele Jahre lang hegte Paris den Wunsch, Mutter zu werden. Nach der Hochzeit mit Carter 2021 verriet sie in einem Interview, dass sie so schnell wie möglich eine Familie gründen möchte und dies für sie oberste Priorität habe. «Am liebsten zwei oder drei Kinder», so Hilton. Allerdings blieb ihr der Wunsch verwehrt. Erst durch eine Leihmutterschaft konnte sie sich zuletzt den Traum erfüllen. Am 25. Januar verkündete sie auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes.

Abtreibung in ihren Zwanzigern

Wie Paris in einem Interview mit dem Magazin «Glamour» erzählt, wäre sie in ihren Zwanzigern beinahe schon Mutter geworden. Damals liess sie das Kind allerdings abtreiben. «Ich war ein Kind und dafür noch nicht bereit», erklärt sie ihre Entscheidung. Darüber zu sprechen, fiel ihr seither schwer. «Das war etwas, worüber ich nicht sprechen wollte, weil es damals so schambehaftet war.»

Während Paris sich also jahrelang in Schweigen hüllte, verspürte sie nach der Aufhebung des Rechts auf Abtreibung in den USA im letzten Jahr plötzlich das Bedürfnis, sich zu dieser Angelegenheit zu äussern. «Ich finde das wichtig», sagt sie. «Es gibt einfach so viel Politik drumherum. Aber es ist der Körper einer Frau. Warum sollte es ein Gesetz geben, das darauf basiert?», so Hilton. Weiter kritisiert das einstige It-Girl: «Es ist dein Körper, deine Wahl und ich glaube wirklich daran. Es ist für mich verblüffend, dass sie Gesetze darüber machen, was du mit deiner reproduktiven Gesundheit tust, denn wenn es bei den Jungs umgekehrt wäre, wäre es überhaupt nicht so.»

