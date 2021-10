Brexit : Paris kündigt im Streit um Fischerei Sanktionen gegen London an

Im Streit um Fischereilizenzen vor der britischen Küste macht Paris London Vorwürfe. Jetzt droht Paris mit Sanktionen für Grossbritannien und Kontrollen von britischen Booten.

Der Streit zwischen Frankreich und Grossbritannien um Fischerei-Genehmigungen im Ärmelkanal spitzt sich zu. Ein britisches Fischerboot sei von der französischen Küstenwache wegen fehlender Lizenzen in einen Hafen begleitet worden, nun übernehme die Justiz den Fall, twitterte die französische Meeresministerin Annick Girardin in der Nacht zum Donnerstag. Im Raum stünden eine Geldstrafe und die Beschlagnahme des Fangs.

Britische Boote werden überprüft

Erst am Mittwochabend hatte die französische Regierung angekündigt, dass vom 2. November an britische Fischerboote an bestimmten französischen Häfen nicht mehr anlegen dürfen. Ausserdem werde Frankreich künftig systematisch die Sicherheit britischer Boote überprüfen. LKW, die von Frankreich aus nach Grossbritannien oder in die Gegenrichtung fahren, sollen demnach ebenfalls schärfer kontrolliert werden.