Happy-End in Paris – PSG-Star Icardi rettet seine Ehe mit einem Liebesbrief

Seit einigen Wochen ist Mauro Icardi nicht nur Fussball-Fans ein Begriff . Der bei Paris Saint-Germain kickende Argentinier schaffte es mit einem öffentlich ausgetragenen Ehestreit in die Schlagzeilen. Gattin Wanda Nara machte mit, hielt die Fans via Instagram auf dem Laufenden, berichtete vom Seitensprung ihres Mannes.

Scheidungsvertrag war unterzeichnet



«Von dem, was passiert ist, war ich sehr verletzt. Jeden Tag habe ich Mauro um eine Scheidung gebeten. Als er erkannte, dass es kein Zurück mehr gab, sagte er mir, dass wir so nicht weitermachen könnten, dass wenn die Trennung der einzige Weg wäre, so viel Schmerz zu beenden, dann müssten wir es tun. Wir gingen zum Anwalt. In zwei Tagen akzeptierte Mauro alle Bedingungen und wir unterzeichneten den Vertrag.»