Frankreich : Paris will Mahsa Amini posthum zur Ehrenbürgerin machen

Die französische Hauptstadt Paris, will Amini zur Ehrenbürgerin ernennen.

Die Stadt Paris will Mahsa Amini posthum zur Ehrenbürgerin ernennen. Das kündigte die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, am Donnerstag auf Twitter an.