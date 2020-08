vor 11min

30 Sägen und Auto geklaut

Pariser Gendarm klärt Motorsägen-Diebstahl von Obwalden auf

In der Nacht auf Dienstag wurden im Kanton Obwalden 30 Motorsägen und ein Auto gestohlen. Die Diebe kamen zwar weit – flogen aber dennoch auf.

von Martin Messmer

1 / 5 Dieses Fahrzeug mit Obwaldner Kennzeichen entdeckte ein französischer Polizist im Grossraum Paris bei einer Tankstelle. https://twitter.com/fedpolCH Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden sich 30 Motorsägen. https://twitter.com/fedpolCH Es zeigte sich, dass diese Motorsägen in einem Forstbetrieb in Obwalden gestohlen worden waren, das Auto aus der unmittelbaren Nachbarschaftes des Betriebes. Es war erst seit drei Stunden zur Fahnung ausgeschrieben, als es am Dienstagmorgen bei Paris entdeckt wurde. https://twitter.com/fedpolCH

Darum geht es Europaweit können Polizisten anhand einer Autonummer im Schengener Informationssystem SIS sofort erkennen, ob ein Fahrzeug gestohlen ist.

So wurde am Dienstag bei einer Tankstelle nahe Paris ein gestohlener Mitsubishi aus Obwalden entdeckt.

Im Kofferraum des Autos stiessen die französischen Gendarmen auf 30 Motorsägen.

Diese Motorsägen waren in der Nacht auf Dienstag in einem Forstbetrieb in Obwalden gestohlen worden.

Das Schengener Informationssystem (SIS) nutzen Polizisten und Ermittler europaweit: Es liefert Informationen über Personen, nach denen gefahndet wird, über vermisste Personen und über solche, die ein Einreiseverbot haben sowie über gestohlene Autos, Waren oder Waffen.

Wie schnell das System einen Fall lösen kann, zeigte sich am Dienstag bei einer Tankstelle in der Nähe der französischen Hauptstadt Paris: «Ein französischer Polizist entdeckt 30 Motorsägen im Kofferraum eines schwarzen Mitsubishi. Sein Reflex ist heute für die Polizei in Europa Routine. Er tippt das Schweizer Kennzeichen ins Informationssystem SIS ein», schreibt das Fedpol auf Twitter.

Schnell wird für die französische Polizei klar: «Das Auto wurde nur drei Stunden zuvor im System als gestohlen ausgeschrieben von der Kantonspolizei Obwalden.» Weiter habe sich gezeigt, dass in der Nacht im Kanton Obwalden in einem Forstartikel-Unternehmen eingebrochen worden war. Von dort stammten die 30 Motorsägen, und auch das Auto wurde in der unmittelbaren Nachbarschaft entwendet. Sägen und Auto kommen nun von der Île-de-France wieder in die Innerschweiz.

Schweiz hat seit zwölf Jahren Zugriff auf das Fahndungssystem

Beim Fedpol heisst es auf Anfrage von 20 Minuten, dass der Tweet im Hinblick auf kommenden Freitag verfasst wurde – dann ist es auf den Tag genau zwölf Jahre her, seit die Schweiz beim Schengener Informationssystem dabei ist. «Ein kleines Jubiläum in einem grossen Fahndungsraum, der 26 Länder umfasst», twitterte das Fedpol.

Was hätte wohl der arme Gendarme in Paris gemacht, hätte er den Obwaldner Mitsubishi vor dieser Zeit bei einer Tankstelle im Grossraum Paris kontrolliert? Für das Fedpol ist jedenfalls klar: Der Fall mit den Motorsägen zeige «eine erfolgreiche Fahndung, die in Sachen Schnelligkeit und Effizienz ohne SIS unmöglich wäre. Seit dem Zugang der Schweiz zum SIS registrieren die Schweizer Polizeien jedes Jahr tausende von Fahndungstreffern.»