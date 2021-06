Entführung : Pariser Justiz eröffnet Prozess um Entführung eines Schweizer Bankiers

Der Börsenmakler Arnaud Mimran soll in Paris einen Schweizer Bankier entführt und erpresst haben. Er und seine mutmasslichen Komplizen müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Hat Arnaud Mimran 2015 mit Komplizen einen Schweizer Bankier in Paris entführt? Diese Frage klärt nun ein Gericht in Paris. Der Hauptangeklagte bestreitet die Tat.

Sechs Männer müssen sich in Paris wegen der Entführung und Erpressung eines Schweizer Bankiers vor Gericht verantworten. Hauptangeklagter, in dem am Dienstag eröffneten Prozess, ist der vorbestrafte französische Börsenmakler Arnaud Mimran. Er hatte erst vor einem Monat eine Haftstrafe wegen millionenschweren Betrugs abgesessen.

In dem nun eröffneten Verfahren geht es um einen Fall aus dem Jahr 2015: Damals entführten vier vermummte Männer den Banker bei Paris und brachten ihn in eine Wohnung nördlich der französischen Hauptstadt. Dort zwangen sie ihn, für mehrere Millionen Euro Wertpapiere einer US-Gesellschaft zu kaufen, von der Mimran und seine damalige Freundin Anteile hielten.

Hauptangeklagter war bereits in Haft

Mimran ist in eine Reihe von Affären verwickelt. Er war 2016 auch wegen einer früheren Spende an Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in die Schlagzeilen geraten. Netanjahus Büro räumte damals eine Zuwendung in Höhe von umgerechnet 35’000 Euro ein. Umgerechnet sind das rund 38’200 Franken.