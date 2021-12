Nach tödlichem Unfall : Pariser Taxi-Unternehmen zieht Tesla-Autos aus dem Verkehr

Das Unternehmen G7 will vorerst keine Tesla-Autos des Typs Model 3 mehr einsetzen, weil bei einem Unfall am vergangenen Samstag ein Passant getötet und 20 weitere verletzt worden sind.

Das Taxi-Unternehmen, das in den Unfall verwickelt war, will ab sofort auf dieses Modell in der Flotte verzichten.

Das grösste Pariser Taxi-Unternehmen will nach einem tödlichen Unfall vorerst keine Tesla-Autos des Typs Model 3 mehr einsetzen. Das Taxi-Unternehmen G7 erklärte am Dienstag, dass andere Modelle des Elektroautoherstellers allerdings weiterhin in der Flotte fahren würden. Bei dem Unfall am Samstag war ein Passant getötet und 20 weitere verletzt worden. Es bestand der Verdacht eines technischen Defekts, was der US-Hersteller jedoch bestritt.