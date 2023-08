Badener Parkhaus zeigt Pornos statt Parkgebühren

In einem Parkhaus in Baden flimmerte ein Porno auf der Parkuhr.

Im Parkhaus Postareal in Baden AG wird aktuell eine neue Parkraumtechnik installiert. Das Parksystem funktioniert ohne Schranken, stattdessen werden alle Nummernschilder der Autos mittels Scanner erfasst. Bezahlt wird mittels App oder an der Parkuhr. Auf einer solchen Parkuhr bemerkte Natalie Burkart am Mittwochabend jedoch etwas Ungewöhnliches: Auf dem Bildschirm flimmerte ein Porno, in der rechten oberen Ecke gross sichtbar: die Internetadresse eines Onlyfans-Accounts.