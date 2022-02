Lausanne - Parkierter Bus fährt von selbst los und fällt in Unterführung – keine Verletzten 

Am Freitagabend fuhr vor dem Busdepot La Borde in Lausanne ein Linienbus in eine Unterführung.

Am Freitagabend ist in Lausanne ein Bus der städtischen Verkehrsbetriebe ausser Kontrolle geraten, durch eine Absperrung gefahren und anschliessend mit der Frontpartie rund zwei Meter tief gefallen und in einer Unterführung aufgeprallt. Der Unfall ereignete sich um 23.30 Uhr in der Busgarage La Borde im Norden der Stadt, verletzt wurde niemand. Wie die Stadtpolizei gegenüber 20 Minutes erklärt, sei am Samstagmorgen noch nicht klar, wie es zum Unfall kommen konnte. Menschliches Versagen, Vandalismus oder ein technisches Problem kämen in Frage.