Berlin: Parkplätze für Velos freigegeben – Autofahrer ärgern sich

Berlin : Parkplätze für Velos und Trottis freigegeben – Autofahrer ärgern sich

Damit auf Trottoirs parkierte Velos und Trottis von dort verschwinden, sollen Zweiradfahrer in Berlin künftig PW-Parkplätze nutzen dürfen – umsonst. Das sorgt für helle Aufregung vor allem bei Autofahrern.

Falschparker sind bei den E-Trottifahrern in der Mehrzahl.

Wie auch in Schweizer Städten sind in der deutschen Hauptstadt Berlin achtlos parkierte Elektroscooter ein Ärgernis, zumal sie sich den Platz auf Trottoirs und Gehwegen mit Velos und Motorrädern teilen müssen. Gleichzeitig sind Parkplätze für Autos ein seltenes Gut – und auch nicht eben günstig. Für das kommende Jahr hat die Stadt höhere Parkgebühren für Autos angekündigt. Bis zu vier Euro pro Stunde will Berlin künftig verlangen. Ausgenommen sind Carsharing-Fahrzeuge, die möglicherweise ganz von Gebühren befreit werden.