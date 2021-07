Knappe Mehrheit - Parkplätze in Zürich dürfen neu ersatzlos verschwinden

Der historische Parkplatzkompromiss soll durch eine neue Strategie ersetzt werden, so die SP.

In der Zürcher Innenstadt dürfen künftig Parkplätze abgebaut werden, ohne dass sie ersetzt werden.

Die Debatte um den Stadtzürcher Verkehrsrichtplan hat am Mittwoch begonnen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, herrschte bei der Frage, wie und ob der Parkplatzkompromiss überhaupt weitergeführt werden soll, im Rat kaum Einigkeit. Laut der SP sind viele öffentliche Flächen durch Parkplätze verstellt. Man setze sich deshalb dafür ein, oberirdische Parkplätze abzubauen, um freie Flächen zum Verweilen und Flanieren zu ermöglichen.

Den historischen Parkplatzkompromiss wolle man durch eine neue Strategie ersetzen. Der Fokus soll nicht mehr auf der «Erbsen- beziehungsweise Parkplatzzählerei» liegen, sondern in der Ermöglichung von Fussgängerbereiche in der Innenstadt, heisst es in einer Mitteilung.