Zürich: Parkplatzabbau wegen Veloschnellroute – Anwohner sollen Entschädigung erhalten

An der Milchbuck- und Scheuchzerstrasse werden alle 62 Blaue-Zone-Parkplätze aufgehoben. Die Aufhebung der Parkplätze ist notwendig, um die erforderliche Strassenbreite für die Velovorzugsroute einzuhalten. Der Strassenquerschnitt ist zu schmal, um Parkplätze mit einem Sicherheitsabstand von 70 cm zu sich öffnenden Autotüren anbieten zu können. Bei der SVP Zürich sorgt dies für Unmut. «Es ist ein riesiger Einschnitt für die Menschen, die an diesen beiden Strassen wohnen», sagt der Zürcher SVP-Gemeinderat Bernhard im Oberdorf.

Die Stadt Zürich will bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll vermehrt auf den öffentlichen Verkehr und aufs Velo umgestiegen werden. Um einen Anreiz fürs Velo zu schaffen, soll bis 2030 ein durchgehendes Velonetz in den Quartieren, der Innenstadt und der Agglomeration entstehen.

Eine geplante Velovorzugsroute führt auch durch die Scheuchzer- und die Milchbuckstrasse. In den beiden Strassen sollen dazu 62 Parkplätze – 22 in der Milchbuckstrasse und 40 in der Scheuchzerstrasse – in der Blauen Zone abgebaut werden. Bei der SVP Zürich sorgt dies für Unmut. «Es ist ein riesiger Einschnitt für die Menschen, die an diesen beiden Strassen wohnen», sagt der Zürcher SVP-Gemeinderat Bernhard im Oberdorf.

Dies wisse laut dem SVP-Politiker auch der Zürcher Stadtrat. Dieser habe jedoch sogleich eine mögliche Lösung für den Parkplatzschwund präsentiert: «Der Stadtrat hat in der Debatte um die Blauen Zonen darauf hingewiesen, dass im nahegelegenen Parkhaus der Universität Irchel Parkplätze gemietet werden können», so im Oberdorf.

Kostendifferenz soll durch Stadt ausgeglichen werden

Für den Zürcher SVP-Gemeinderat ist dies aber eine unzureichende Lösung: «Parkplätze im Parkhaus Irchel sind 70 bis 150 Prozent teurer geworden. Anwohnende der beiden Strassen müssen mehrheitlich auf ihr Budget achten. Die Mehrkosten wären für viele immens.»

Deshalb habe er, zusammen mit Walter Anken, nun eine Motion im Gemeinderat eingereicht, die fordert, dass die Stadt für die Differenz der Mehrkosten für einen Parkplatz aufkommt. «Sollten weitere wichtige Parkplätze in den Blauen Zonen entfallen, müsste man diese natürlich auch in die Gesetzesänderung aufnehmen», so im Oberdorf.

«Wer den Luxus will, muss dafür auch bezahlen»

Die jährlichen Kosten für die Anwohnerparkkarte einer Blauen Zone in der Stadt Zürich belaufen sich auf 300 Franken. Für einen Parkplatz im Parkhaus Irchel wären monatlich Kosten von mindestens 200 Franken nötig. Die Stadt müsste demnach – ginge es nach der Zürcher SVP – jährlich 1900 Franken an einen einzelnen Parkenden subventionieren.

Für Res Marti, Präsident von Pro Velo Kanton Zürich und Grünen-Politiker, ist die Forderung der Zürcher SVP daher «politischer Stumpfsinn»: «Es gibt kein Recht auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum.»

Ausserdem gehe es nicht darum, die Autofahrer zu piesacken, sondern darum, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sagt Marti. Wolle man aber in der Stadt Zürich bis 2030 klimaneutral sein, sei ein massiver Umstieg auf den ÖV und das Velo zwingend notwendig. «Wer den Luxus eines Autos und eines Parkplatzes will, muss dafür auch bezahlen», so Marti.

