«Parkplatzmafia» Polis Control nervt trotz Strafverfahren weiter

Trotz Negativschlagzeilen und einem laufenden Strafverfahren wütet die von einem Anzeigesteller als «Parkplatzmafia» betitelte Firma Polis mit Sitz in Bülach ZH weiter: Dem Aargauer Raniero I. (54) flatterte vor wenigen Tagen eine «Umtriebsentschädigung» von der Parkplatzkontrollfirma ins Haus. «Ich soll 80 Franken zahlen, obwohl ich zur Tatzeit gar nicht auf dem Parkplatz in Wohlen stand, sondern mehrere Kilometer entfernt bei der Arbeit in Dottikon war», sagt Raniero.