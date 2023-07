Roman Abramowitsch: Maserati vor Genfer Luxushotel

Ein Supersportwagen sorgt am Samstag in Genf für Aufsehen.

Vor dem 5-Stern-Hotel La Reserve Genève parkiert am Samstag ein Supersportwagen, der für Aufsehen sorgt. Es handelt sich dabei um einen dunkelblauen Maserati MC 12, der offenbar dem russischen Oligarchen und ehemaligen Besitzer des englischen Premier-League-Clubs FC Chelsea, Roman Abramowitsch , gehört. «Meine Kollegen haben Abramowitsch gestern gesehen», sagt der News-Scout, der den Maserati fotografiert hat. «Das Waadtländer Nummernschild und die Farbe des Autos beweisen, dass das sein Auto ist», so der Mann weiter. Tatsächlich wurde Abramowitsch in der Vergangenheit mehrere Male in seinem dunkelblauen Maserati MC 12 mit Waadtländer Nummernschild gesichtet.

62 Fahrzeuge weltweit

Der Maserati MC 12 ist ein zweisitziger Supersportwagen, der vom italienischen Automobilhersteller Maserati in Kleinserie produziert wurde, um mit einer Rennvariante an der FIA-GT-Meisterschaft teilnehmen zu können. Er ging 2004 mit 25 Exemplaren in Produktion. Weitere 25 wurden 2005 produziert.



Die zweite Serie von 25 Fahrzeugen ist 150 mm kürzer als das Original, so dass der zahlungskräftigen Kundschaft insgesamt 50 Fahrzeuge zur Verfügung standen. Zusammen mit den zwölf für den Rennsport produzierten Autos wurden insgesamt nur 62 Fahrzeuge hergestellt.



In der Schweiz steht zurzeit ein Maserati MC 12 zum Verkauf. Eine Garage im Kanton Luzern verlangt für den Boliden satte 5,5 Millionen Franken.