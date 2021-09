Waffenexporte - Parlament schränkt Waffenexporte ein – dank sechs Enthaltungen aus der FDP

Das Parlament will Rüstungsexport-Regeln einschränken: Ruag-Hauptsitz in Bern. Foto: 20min/Matthias Spicher

Die Initiantinnen und Initianten kündigen deshalb an, die Korrekturinitiative zurückzuziehen.

Der Ständerat strich diese Klausel im Juni und hiess den Gegenvorschlag gut. Der Nationalrat tat es ihm am Mittwoch gleich.

Die Linke hat am Mittwoch im Parlament einen Erfolg erzielt: Der Nationalrat stimmte dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative zu, der die Rüstungsgeschäfte gesetzlich regeln will («Korrekturinitiative»). Dabei strich der Rat eine Ausnahmeklausel, die dem Bundesrat eine gewisse Freiheit bei den Rüstungsexporten gewährt hätte. Der Jubel im Nationalrat war so laut, dass Ratspräsident Andreas Aebi (SVP) mahnte: «Wir sind hier nicht im Zirkus.»