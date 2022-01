Italien : Parlament und Regionen finden bislang keine Mehrheit für Staatspräsidenten

Wahlgang eins und zwei sind durch: Doch keiner der Angetretenen konnte eine Stimmenmehrheit erzielen. Der eigentliche Wunschkandidat steht nicht zur Verfügung und ein weiterer berühmter Name hat sich selbst aus dem Rennen genommen.

In den ersten drei Wahlgängen ist jeweils eine Zwei-Drittelmehrheit nötig. Diese wurde am Montag und Dienstag verfehlt.

Die italienische Wahlversammlung hat auch im zweiten Anlauf keine Mehrheit für einen neuen Staatspräsidenten gefunden. Auf mehr als der Hälfte aller abgegebenen Stimmzettel stand am Dienstag kein Name. Zuvor hatten die Parteien vergeblich nach einem erfolgversprechenden Kandidaten gesucht. Der dritte Wahlgang war für Mittwoch vorgesehen.

Das italienische Staatsoberhaupt wird von Abgeordneten, Senatoren und Vertretern der Regionen gewählt. In den ersten drei Wahlgängen ist jeweils eine Zwei-Drittelmehrheit nötig. Diese wurde am Montag und Dienstag verfehlt. Ab dem vierten Wahlgang genügt die einfache Mehrheit von 505 Stimmen.

Mitte-Rechts-Partei erwartet Wahlresultat bis Donnerstag

Am Wochenende hatte der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi seine Kandidatur zurückgezogen. Er wolle nicht, dass sein Name für Polemik und Risse in der Gesellschaft sorge, die sich das Land gerade in der Pandemie nicht leisten könne, teilte der 85-Jährige mit.