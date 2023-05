CS-Pleite: Credit-Suisse-PUK ist beschlossen

Mitte-Ständerat könnte PUK präsidieren

Für die Leitung der Kommission ist der Appenzeller Mitte-Ständerat Daniel Fässler wohl in der Poleposition. In den Medien und in Bundesbern zirkuliert sein Name schon seit einiger Zeit. Sein Vorteil: Er ist als einziges Parlamentsmitglied bereits für die nächste Legislatur gewählt. Der Kanton Appenzell Innerrhoden wählt den Standesvertreter nicht an der Urne, sondern an der Landsgemeinde. Und diese Wahl hat bereits Ende April stattgefunden.