Nach fünf Monaten geimpft – Parlamentarier erhalten Booster-Privileg

Wer sich in der Schweiz boostern lassen will, muss sich gedulden: Vor Ablauf der sechsmonatigen Frist nach der zweiten Corona-Impfung gibt es keine Auffrischungsimpfung. Andere Gesetze scheinen jedoch für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bundesbern zu gelten. Am Dienstag vor rund zwei Wochen fand der jährliche Parlamentariergrippeimpftags statt. Dabei konnten sich auch Parlamentsmitglieder boostern lassen, die seit weniger als sechs Monaten vollständig geimpft waren, wie «CH Media» schreibt.