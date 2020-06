Drohungen gegen Politiker

Parlamentarier kriegen bald auch zu Hause Personenschutz

Der Bundesrat verstärkt den Personenschutz für Mitglieder des Bundesparlaments. Potenzielle Täterinnen und Täter werden von der Polizei nötigenfalls direkt kontaktiert.

Bundesrat Alain Berset in Riga in Begleitung eines Bodyguards in Lettland (2018).

Parlamentarier können künftig auch zu Hause geschützt werden. Die Digitalisierung habe die Art von Drohungen verändert, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Auf den digitalen Kanälen und in den sozialen Medien sei die Hemmschwelle tiefer. Um diesen Entwicklungen zu begegnen, hat der Bundesrat die Verordnung über den Schutz von Personen und Gebäuden in Bundesverantwortung geändert und auf den 1. Januar 2021 hin in Kraft gesetzt.