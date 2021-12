Umstrittene Wahl in Hongkong : Parlamentswahl für «Patrioten» hat begonnen

4,5 Millionen Menschen in Hongkong sind aufgerufen, einen Teil des Parlaments neu zu wählen. Doch die Wahlbeteiligung dürfte niedrig ausfallen, viele haben die Hoffnung auf demokratische Veränderungen aufgegeben.

In Hongkong hat die Wahl für ein neues Parlament begonnen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 8.30 Uhr (1.30 Uhr MEZ). Als Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam an ihrem Wahllokal eintraf, um ihre Stimme abzugeben, skandierten drei Demonstranten der pro-demokratischen Partei Liga der Sozialdemokraten: «Ich will ein echtes allgemeines Wahlrecht.» Sie wiesen auf eine umstrittene Wahlrechtsreform hin, die den Einfluss der Bevölkerung auf das Parlament deutlich beschnitten hatte.