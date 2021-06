32 Millionen Wahlberechtigte : Parlamentswahl in Äthiopien von Hunger und Gewalt überschattet

Inmitten einer instabilen Sicherheitslage in mehreren Landesteilen wird an diesem Montag in Äthiopien ein neues Parlament gewählt. Mehr als 32 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

1 / 2 Die Parlamentswahl hat am Montag begonnen. REUTERS Mehr als 32 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. REUTERS

Überschattet vom Konflikt in der Unruheregion Tigray hat am Montag in Äthiopien die Parlamentswahl begonnen. Es ist der erste Stimmungstest für Regierungschef Abiy Ahmed, der 2018 mit dem Versprechen einer Demokratisierung des ostafrikanischen Landes ins Amt gekommen war. Gewählt werden neben dem Parlament auch die Regionalparlamente. Abiys Wohlfahrtspartei gilt als klarer Favorit.

Äthiopische Regierungstruppen hatten im November eine Militäroffensive gegen die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF begonnen. Seither sind die mehr als fünf Millionen Einwohner der Region fast vollständig vom Rest der Welt abgeschnitten, der Zugang für Hilfsorganisationen ist in vielen Gebieten stark eingeschränkt.

In der Konfliktregion kann vorerst nicht gewählt werden. In dutzenden weiteren Wahlkreisen wurde der Urnengang aufgrund schwelender Konflikte oder logistischer Probleme auf September verschoben.

