Wahlunterlagen: Panaschieren, Kumulieren und Unterschreiben – so wählst du richtig

Am 22. Oktober finden die Parlamentswahlen statt . In diesen Tagen erhalten die stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer die Unterlagen dazu per Post. Je nach Kanton ist das Couvert mit allen Werbe-Flyern der Parteien mehrere Zentimeter dick. Da verliert man schnell mal den Überblick.

Darauf musst du bei der Wahl für den Nationalrat achten

Für die Wahl des Nationalrates legst du eine Liste mit Kandidierenden in das Couvert. In den Unterlagen befinden sich sowohl vorgedruckte Listen der Parteien als auch eine leere Liste, die du selbst ausfüllen kannst.

Listen verändern – so gehts

Kumulieren und Panaschieren – was ist das genau?

So funktioniert das Wählen für den Ständerat

Die ausgefüllten Wahlzettel legst du nun ins Stimmcouvert und verschliesst es. Zusammen mit dem unterschriebenen Stimmrechtsausweis kommt dieses dann in das amtliche Rücksendecouvert. Dieses sendest du entweder per Post an die Gemeinde – in einigen Kanton musst du frankieren – oder du wirfst es direkt in deren Briefkasten. Alternativ kannst du auch persönlich im Wahllokal mit den Unterlagen vorbeigehen und dort deine Stimme abgeben.