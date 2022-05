Unhöflich?: Parmelin begrüsst deutschen Minister mit Hand im Sack – und erntet dafür Spott

Beim Weltwirtschaftsforum WEF, das zurzeit in Davos stattfindet, treffen international bedeutende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft aufeinander und tauschen sich aus. Mit dabei in diesem Jahr ist auch SVP-Bundesrat Guy Parmelin und sorgte für einen Patzer. Als er den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck begrüsste, hatte er seine linke Hand im Hosensack. Dafür hagelt es Kritik auf Twitter.

Hand im Hosensack «nicht akzeptabel»

Der User, der auf Parmelins Malheur auf Twitter aufmerksam machte, schreibt: «Bundesrat Parmelin begrüsst den deutschen Bundesminister Robert Habeck mit der Hand im Hosensack. WIE UNHÖFLICH! MON DIEU GUY!» Ein anderer User kommentiert den Beitrag mit «Quel paysan» (Anm. d. Red. «Was für ein Bauer»). Auch andere User äussern sich kritisch: «Zeigt doch deutlich, was er von ihm hält … Anstand ist halt so eine Sache.»

Prinzipiell sei eine Begrüssung mit Hand im Hosensack nicht akzeptabel, sagt der ehemalige Schweizer Diplomat, Max Schweizer. «Für einen Weinbauer, einen Winzer, so wie es Bundesrat Parmelin war, kann man aber eine Ausnahme machen», ergänzt er. Auf internationalem Parkett gilt laut Schweizer «Knigge Plus», also Knigge in Kombination mit diplomatischen Benimm-Formen. Das umfasse etwa die Sitzordnung oder wie man zu Tisch gehe. Das Wissen dazu erlerne man, so Schweizer, «einerseits in der Kinderstube, andererseits durch Interesse am Thema». Auch er habe als Diplomat immer wieder Fehlverhalten beobachten können, manches Malheur sei auch lustig gewesen.