16. Juni : Parmelin und Cassis treffen sich in Genf mit US-Präsident Biden

US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Vladimir Putin treffen sich am 16. Juni in Genf. Auch zwei Bundesräte wollen sich mit Biden treffen.

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin wird am 16. Juni in Genf stattfinden. Die Präsidenten würden in der Schweiz über alle «dringlichen Themen» sprechen, erklärte das Weisse Haus. Die USA wollten wieder «Vorhersagbarkeit und Stabilität» in den Beziehungen zu Russland herstellen.