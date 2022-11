Bern: Bundesrat verweigert Weitergabe von Schweizer Munition an die Ukraine

Die Schweiz wolle nicht an ein Land Kriegsmaterial liefern «solange dieses in einen internationalen, bewaffneten Konflikt verwickelt ist», so die Begründung.

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat im Oktober bei der Schweizer Regierung um die Lieferung von 12’400 Patronen angefragt, die von Luftabwehrpanzern des Typs Gepard in der Ukraine verwendet werden könnten. Nun hat sie ihre Antwort erhalten: Die Schweiz verweigert die Weitergabe der Munition an die Ukraine, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung mitteilt.

«Schweiz wendet Neutralitätsrecht an»

Bundesrat Guy Parmelin wiederholt in der Absage die gleiche Begründung, die er bereits in einem Schreiben vom 3. Juni erläutert hatte: «Die Schweiz wendet im Verhältnis Russland-Ukraine das Neutralitätsrecht an, welches Teil des Völkergewohnheitsrechts ist. Aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots kann die Schweiz einer Anfrage zur Weitergabe von Kriegsmaterial mit Schweizer Ursprung an die Ukraine nicht zustimmen, solange diese in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist.»