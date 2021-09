Arbeitsgesetz - Parmelin will 15-Stunden-Arbeitstag und mehr Sonntagsarbeit

150’000 Arbeitnehmende betroffen

SGB-Chefökonom Daniel Lampart sagt, man habe bisher glücklicherweise die weitreichendsten Angriffe auf das Arbeitsgesetz abwehren können. Jetzt gehe es darum, auch in der Verordnung die Ausnahmen so eng wie möglich zu fassen. Denn laut SGB wären mit der vorgeschlagenen Regelung 150’000 Arbeitnehmende von 15-Stunden-Tagen und vermehrter Sonntagsarbeit betroffen.

Keine «echte» Flexibilisierung

Einen ersten Entwurf für die Verordnung hatte die Allianz Denkplatz Schweiz zusammen mit weiteren Angestelltenverbänden ausgearbeitet. In der Allianz Denkplatz Schweiz haben sich Agenturen, Technologie- und Treuhandfirmen zusammengeschlossen. Mit der Lösung des Bundes ist man jetzt aber gar nicht einverstanden. Denn die Dringlichkeit, «echte flexible Jahresarbeitszeit» und freiwillige Sonntagsarbeit zu ermöglichen, habe sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. In Zeiten von Homeoffice könnten internationale Firmen Stellen rasch ins Ausland verlagern, wo den Arbeitszeiten weniger Grenzen gesetzt seien. Dominik Bürgy von Denkplatz Schweiz fordert, dass explizit auch Informatik- und Telekommunikationsfachkräfte in Jahresarbeitszeit arbeiten dürfen – und dass die Ruhezeit von täglich neun Stunden freiwillig unterbrochen und die Arbeitszeit am Wochenende selbstbestimmt festgelegt werden darf. Dies sei gerade für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zentral.

Homeoffice am Sonntag, Radtour unter der Woche

Mit konkreten Beispielen rechnet er vor, wie etwa ein «Product Manager» an «einem regnerischen Sonntag drei Stunden im Homeoffice arbeitet, während er am sonnigen Freitagnachmittag mit den Kindern eine ausgiebige Fahrradtour macht». «Arbeitnehmenden, die aus persönlichen oder familiären Gründen lieber einmal an einem Sonntag als an einem Wochentag arbeiten, soll dies ermöglicht werden, ohne dass sie dabei wie heute das Gesetz verletzen.»



Ohne diese Ergänzungen sei die Vorlage eine «Totgeburt», sagt Bürgy. Denn mit der Realität der meisten Wissensberufe habe sie nichts zu tun. Bedenken, dass der Gesundheitsschutz geritzt werde, hat er keine: «Die Arbeitszeiterfassung bleibt weiterhin zwingend.» Und: In der Bundesverwaltung gelte bereits eine viel lockere Regelung mit einer «Vertrauensarbeitszeit» ohne Kontrolle. «Es ist unverständlich, warum dies in der Privatwirtschaft nicht gehen soll.»