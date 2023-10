Hisbollah: Terrororganisation aus dem Libanon

Anlässlich des Jahrestages des israelischen Rückzugs aus dem Südlibanon am 25. Mai 2000 wurde die internationale Presse eingeladen, Simulationen von Angriffen auf israelische Militärposten beizuwohnen. Aufgenommen am 21. Mai 2023 in Aramta im Südlibanon.

Die Bilder vom Samstagmorgen gingen um die Welt: Die radikalislamische Terrororganisation Hamas greift Israel an. Die Terroristen kidnappen Zivilisten und Zivilistinnen sowie Soldaten und bringen diese zurück in den Gaza. Die Hamas deckte israelische Städte zusätzlich mit einem Raketenhagel ein – Israel ruft den Kriegszustand aus.

Am Sonntagmorgen greift dann auch die libanesische Hisbollah in den Krieg ein. In «Solidarität mit dem siegreichen palästinensischen Widerstand und dem Kampf des palästinensischen Volkes» habe eine Brigade der Hisbollah am Sonntagmorgen drei Flächen der «zionistischen Besatzung» im Gebiet der Schebaa-Farmen angegriffen, so die Hisbollah. Die sogenannten Schebaa-Farmen gehören nach Auffassung der UN zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten. Syrien und einige Parteien im Libanon sehen das Gebiet jedoch als libanesisches Territorium an.