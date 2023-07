Parteichef stolpert über eine gestohlene Sonnenbrille

Der norwegische Politiker Björnar Moxnes hat seine Karriere nach elf Jahren an der Spitze von Rödt in den Sand gesetzt.

Der Abschied kommt nicht überraschend – und war wohl auch nicht ganz freiwillig. Denn der 41-Jährige hat eine grosse Dummheit begangen und am Flughafen Oslo eine Sonnenbrille mitlaufen lassen. Als er mit seiner Freundin am 16. Juni dort in einem Hugo-Boss-Shop war, probierte er die Brille an und legte sie zunächst auf seine Reisetasche auf dem Gepäckwägeli. Während er weiter durch den Laden flanierte, liess er die Brille im Wert von rund 100 Franken unauffällig in der linken Jackentasche verschwinden.