Keine Privilegien : Parteien fordern Zertifikatspflicht im Bundeshaus

Dass die Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus von der Zertifikatspflicht befreit sind, kommt beim Volk nicht gut an.

Auf Initiative von GLP-Präsident Jürg Grossen haben nun alle Parteipräsidenten – mit Ausnahme der SVP – einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Verwaltungsdelegation bitten, «die Herbstsession mit einer Covid-Zertifikatspflicht durchzuführen».

Beginnt am Montag die Herbstsession mit oder ohne Covid-Zertifikat? Politikerinnen und Politiker im Nationalratssaal. (Archivbild)

National- und Ständeräte dürfen am Montag zum Start der Herbstsession im Bundeshaus einmarschieren, auch wenn sie weder geimpft noch genesen oder getestet sind. Das hatte die Verwaltungsdelegation des Parlaments beschlossen.

Parlamentarier haben allerdings inzwischen gemerkt, dass das Politikerprivileg im Volk schlecht ankommt. Überraschend ist, dass nun selbst SVP-Politiker die Zertifikatspflicht für Bundespolitiker befürworten, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. So sagt Nationalratspräsident Andreas Aebi: «Ich bin dafür, dass Parlamentarier für den Zutritt zum Bundeshaus ein Zertifikat vorweisen müssen. Es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn man ausgerechnet für Politiker eine Ausnahme macht.»

Und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi schlägt milde Töne an: «Man sollte die Zertifikatspflicht für die Session noch einmal prüfen», sagt er gegenüber der Zeitung. Es sei zwar «heikel, Parlamentarier wegen der Zertifikatspflicht möglicherweise von der persönlichen Teilnahme an der Session abzuhalten». Umgekehrt sei es tatsächlich nicht einfach zu verstehen, warum für die Bundesparlamentarier andere Regeln gelten sollten als für andere Versammlungen.

Brief an Verwaltungsdelegation

Noch klarer ist es in den anderen Parteien. Die SP hat die Zertifikatspflicht bereits für die eigene Fraktion eingeführt, die GLP verlangte den 3G-Pass für die Fraktionssitzung. Auf Initiative von GLP-Präsident Jürg Grossen haben nun alle Parteipräsidenten – mit Ausnahme jenes der SVP – einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Verwaltungsdelegation bitten, «die Herbstsession mit einer Covid-Zertifikatspflicht durchzuführen». Den SVP-Präsidenten Marco Chiesa hat Grossen nicht angefragt.