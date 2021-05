Rahmenabkommen - Parteien geschockt – nur SVP feiert «Sieg für die Demokratie»

Grund zum Jubeln hat die SVP. «Der heutige Tag ist ein Sieg für die direkte Demokratie und damit für die Schweizer Bevölkerung», so Parteipräsident Marco Chiesa.

Nach sieben Jahren zäher Verhandlungen hat der Bundesrat das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU für tot erklärt. Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) machte an einer Medienkonferenz substanzielle Differenzen für den Verhandlungsabbruch verantwortlich.

Grosse Streitpunkte waren die Unionsbürgerrichtlinie, der Lohnschutz und staatliche Beihilfen. Die Gespräche mit der EU hätten in diesen Bereichen nicht zu den für die Schweiz notwendigen Lösungen geführt, sagte Cassis. Dennoch will der Bundesrat die bewährte bilaterale Zusammenarbeit mit der EU weiterführen. «Die Schweiz und die EU teilen die gleichen Grundwerte und somit ist die Schweiz Teil der europäischen Gemeinschaft», sagte Cassis.

Harsche Kritik von Links-Grün

Bei den Parteien kommt das beerdigte Abkommen schlecht an. «Ein solcher Abbruch nach Jahren der Verhandlungen ist eine Enttäuschung», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Ein kapitaler Fehler sei gewesen, dass Ignazio Cassis bei den Verhandlungen den Lohnschutz und den Service Public riskiert habe. «Der Bundesrat muss das Vertrauen auf beiden Seiten wiederherstellen.» Als ersten Schritt schlägt Wermuth vor, die Kohäsionsmilliarde sofort freizugeben. «Damit setzte die Schweiz ein klares Signal, dass sie nicht in die Spirale der Verhärtungen eintreten will, sondern einen konstruktiven Dialog sucht.»