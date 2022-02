Kundgebungen für Ukraine  – Parteien und Organisationen rufen zur Demo gegen den Krieg auf

Gegen den Krieg in der Ukraine formiert sich in der Schweiz Widerstand. An mehreren Orten sind heute und in den nächsten Tagen Kundgebungen angekündigt. Am Donnerstag um 16 Uhr demonstriert der «Ukrainische Verein in der Schweiz» in Bern auf dem Waisenhausplatz gegen Russlands Angriff. Dass auch die Schweiz demonstriere, sei wichtig, sagt Vereinsvertreter Sascha Volkov.